Digitale oorlogsarchief waarschijnlijk in mei in te zien bij NA

DEN HAAG (ANP) - Mensen met een onderzoeksbelang kunnen waarschijnlijk vanaf mei de tot dusver gescande dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) digitaal inzien vanuit de studiezaal van het Nationaal Archief (NA). Dat meldt een woordvoerder van minister Eppo Bruins (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Het beladen oorlogsarchief zou begin dit jaar volledig openbaar en deels digitaal doorzoekbaar worden voor iedereen, maar dat ging niet door na een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over privacyrisico's.

Nadat het oorlogsarchief naar verwachting "over enkele weken" deels digitaal toegankelijk is in de studiezaal van het NA, zal worden gewerkt aan een uitbreiding van deze tijdelijke voorziening in studiezalen van regionale archieven. Het CABR bevat de dossiers van zo'n 425.000 mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzocht op collaboratie.

Het gaat hier om een tussenoplossing. Uiteindelijk wil Bruins via een wetswijziging mogelijk maken dat het oorlogsarchief volledig online toegankelijk wordt voor iedereen. Die wetswijziging gaat eind maart in internetconsultatie. "Dit biedt alle betrokkenen de kans om hun perspectieven en inzichten te delen", aldus de woordvoerder van Bruins.

Dossiers uit het papieren oorlogsarchief kunnen wel al op aanvraag en onder voorwaarden worden ingezien in de studiezaal van het NA. Er mogen bijvoorbeeld geen foto's worden gemaakt van de documenten. Een plek in de studiezaal kan 45 dagen van tevoren worden gereserveerd, maar alle plekken zitten voortdurend vol.