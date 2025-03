Ben & Jerry's: topman weggestuurd om politieke standpunten

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Ben & Jerry's beschuldigt moederbedrijf Unilever ervan de topman te hebben ontslagen. Het ijsmerk beweert dat hij is weggestuurd vanwege meningsverschillen over de sociale missie van het merk.

Ben & Jerry's heeft bij een Amerikaanse rechtbank een aanklacht ingediend tegen Unilever. Volgens het ijsmerk heeft Unilever de onafhankelijke raad begin maart geïnformeerd over de vervanging van David Stever. De topman was er niet in geslaagd het merk te weerhouden van uitspraken over politieke kwesties.

Het in 1978 opgerichte Ben & Jerry's staat bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbindt. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000. Destijds werd afgesproken dat een onafhankelijke raad de sociale waarden van het ijsmerk zou beschermen.

Maar sindsdien liggen Ben & Jerry's en Unilever hierover regelmatig in de clinch. In 2022 klaagde Ben & Jerry's Unilever aan voor het blokkeren van zijn pogingen om de verkoop van ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever te stoppen. Ook stelt het ijsmerk dat Unilever pogingen om Palestijnse vluchtelingen te steunen heeft gedwarsboomd.