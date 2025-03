EU wil schoner staal en lagere energieprijzen voor staalsector

BRUSSEL (ANP) - Lagere energiekosten voor de productie van staal en meer focus op het produceren van 'schoon' staal met minder CO2-uitstoot. Dat staat in het actieplan voor de EU-staalindustrie dat de Europese Commissie woensdag heeft gepresenteerd.

De Europese staalindustrie is "fundamenteel" voor de Europese economie, zei eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industrie) bij de presentatie van het plan. Om de ambities van de Europese defensie waar te maken, is de staalindustrie ook van groot belang, benadrukte de commissaris. Daarbij haalde hij ook het plan van voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen aan, Readiness 2030. Daarin staat dat Europa over vijf jaar voldoende eigen militaire middelen moet hebben, waarbij de staalindustrie essentieel is.

Momenteel wordt de sector geplaagd door hoge energiekosten en tarieven door bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In het actieplan moedigt de Commissie daarom lidstaten aan te kijken naar flexibele energiebelasting en verlaagde energietarieven voor staalbedrijven.

Tegelijkertijd wil het dagelijks bestuur van de EU dat de CO2-uitstoot van de staalsector omlaag gaat en dat er een focus komt op 'schoon' geproduceerd staal. Om koolstofvrij staal te produceren is metaalschroot nodig. De Commissie kijkt hoe ze voor de staalindustrie kan garanderen dat daar genoeg van is. Via verschillende potjes wil de Commissie de komende jaren 750 miljoen euro vrijmaken voor het stimuleren van de vraag naar schoon Europees staal.