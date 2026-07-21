Benzineprijs stijgt met bijna 2 cent en nadert recordhoogte

EINDHOVEN (ANP) - De prijs van benzine bij tankstations nadert de hoogste prijs ooit. De prijzen aan de pomp zijn dinsdag iets opgelopen nadat de olieprijs maandag het hoogste punt in ruim een maand bereikte. De laatste weken stijgen de prijzen van diesel en benzine doordat de oorlog in het Midden-Oosten weer is opgelaaid.

De adviesprijs van een liter Euro95 is dinsdag met bijna 2 cent gestegen tot 2,603 euro, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. De hoogste prijs van een liter benzine werd in mei bereikt, toen kostte een liter 2,646 euro. Diesel is 2,6 cent duurder geworden op 2,569 euro per liter.

De Verenigde Staten en Iran voerden voor de tiende nacht op rij aanvallen uit. De afgelopen dagen waren ook schepen in de regio het doelwit van aanvallen. Daardoor is de scheepvaart terughoudend om door de Straat van Hormuz te varen. Het aantal schepen dat door de zeestraat is gevaren, zakte tot het laagste aantal in een maand tijd. De zeestraat is een belangrijke waterweg voor het vervoer van olie en gas.

Adviesprijzen

Het gaat om adviesprijzen; deze worden doorgaans alleen bij de duurdere tankstations gevraagd. Automobilisten kunnen flink besparen op brandstof door de keuze voor een tankstation, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder scheelt het in veel gevallen tot ongeveer 25 cent per liter.

De ACM maakte deze week in een monitor inzichtelijk hoe de prijs aan de pomp is opgebouwd. "Daaruit blijkt dat bedrijven in de eerste schakels van de keten - olieproductie en raffinage - sinds de prijsstijgingen een groter aandeel van de totale winst voor hun rekening nemen. Dit bevestigt het eerdere beeld dat de hogere brandstofprijzen vooral hebben geleid tot extra winsten bij olieproducenten en raffinaderijen", meldde de toezichthouder.