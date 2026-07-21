Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

Vanaf 31 juli staat de consument er ineens een stuk sterker voor: een kapotte wasmachine, smartphone of tv is dan niet meer automatisch een dure wegwerpklus, maar een apparaat waarop je wettelijk reparatie mag eisen — ook ná de garantieperiode. Met nieuwe EU-regels die fabrikanten tot herstel verplichten tegen een redelijke prijs, wordt repareren de norm, vervangen de uitzondering en kan een gemiddeld huishouden in de loop der jaren honderden euro’s besparen.rvo+4

Wie na 31 juli 2026 met een kapotte wasmachine of smartphone zit, krijgt in de EU sterkere rechten om een fabrikant tot reparatie te bewegen, ook buiten de gewone garantie om.Voor consumenten kan dat tientallen tot honderden euro’s schelen, omdat apparaten langer meegaan en minder snel vervangen hoeven te worden.

Wat verandert er vanaf 31 juli?

Vanaf 31 juli 2026 moeten EU-landen de nieuwe regels over het recht op reparatie toepassen in hun nationale wetgeving.Die regels maken het voor consumenten makkelijker om een defect product te laten herstellen in plaats van direct een nieuw apparaat te kopen.

De verplichting geldt voor productgroepen waarvoor al Europese eisen bestaan rond repareerbaarheid en onderdelen, zoals wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, koelkasten, stofzuigers, televisies, smartphones en tablets. Fabrikanten moeten voor zulke producten reparatie mogelijk maken als dat technisch haalbaar is en dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn en tegen een redelijke prijs.

Voor consumenten is vooral belangrijk dat reparatie ook ná de commerciële garantie bereikbaarder wordt.Dat betekent niet automatisch dat elke reparatie gratis is, maar wel dat de fabrikant niet zomaar kan sturen op vervanging als herstellen nog mogelijk is

Reparatierecht is niet hetzelfde als garantie

De nieuwe regels komen boven op de bestaande consumentenbescherming in Nederland. Gaat een product bij normaal gebruik sneller kapot dan je redelijkerwijs mag verwachten, dan heb je al recht op een passende oplossing van de verkoper, zoals gratis reparatie, vervanging of geld terug.

Nederland kent daarbij geen vaste wettelijke garantietermijn voor alle producten.De vraag is telkens hoe lang een consument bij normaal gebruik mocht verwachten dat een product goed zou blijven werken, en bij een wasmachine of smartphone kan dat duidelijk langer zijn dan twee jaar.

Het nieuwe recht op reparatie richt zich juist sterk op de fase ná die klassieke garantiediscussie.Daardoor wordt de kans groter dat een consument met een ouder apparaat nog een betaalbare en toegankelijke reparatie kan krijgen, in plaats van op hoge kosten te worden gejaagd richting vervanging.

Wat moet een fabrikant straks doen?

De nieuwe regels verplichten fabrikanten om informatie over reparaties duidelijker beschikbaar te maken. Consumenten moeten beter kunnen zien waar ze terechtkunnen, wat een reparatie ongeveer kost en onder welke voorwaarden die wordt uitgevoerd.

Daarnaast komt er een Europees reparatie-informatieformulier waarmee aanbieders kerninformatie over prijs, termijn en voorwaarden overzichtelijk kunnen vastleggen. Ook komt er een online platform waarmee consumenten reparateurs en verkopers van opgeknapte producten makkelijker kunnen vinden.

Een extra stimulans is dat de aansprakelijkheidstermijn met 12 maanden wordt verlengd als een consument binnen die termijn voor reparatie kiest in plaats van vervanging. Dat verlaagt de drempel om herstel een kans te geven, omdat een reparatie niet meteen voelt als een gok zonder vervolgdekking.

Zoveel kun je besparen

Onderzoek van TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie laat zien dat repareren in veel gevallen financieel gunstiger is dan direct vervangen.Vooral bij apparaten met een relatief hoge nieuwprijs en een lange gebruiksduur loopt het voordeel snel op

Bij een wasmachine levert reparatie gemiddeld 7,9 jaar extra levensduur op ten opzichte van afdanken.Over de hele gebruiksperiode komt dat neer op ongeveer 145 euro financieel voordeel ten opzichte van direct een nieuw apparaat kopen.

Ook bij smartphones is repareren vaak de verstandigste keuze. Volgens hetzelfde onderzoek levert herstel van een smartphone een levensduurverlenging van één tot twee jaar op en een financieel voordeel van ongeveer 49 euro.

Product Extra levensduur Financieel voordeel ten opzichte van vervangen Wasmachine Gemiddeld 7,9 jaar Ongeveer €145 Smartphone Ongeveer 1 tot 2 jaar Ongeveer €49

Twee herkenbare situaties

1. De wasmachine van een gezin van vijf jaar oud

Een wasmachine van vijf jaar oud met een defecte pomp of versleten lager wordt in veel huishoudens snel afgeschreven, zeker als een monteur geld kost. Toch laat het TNO-onderzoek zien dat juist wasmachines de grootste levensduurwinst opleveren bij reparatie.

Voor een huishouden betekent dat dat een reparatie van bijvoorbeeld een paar honderd euro nog steeds goedkoper kan uitpakken dan direct een nieuw apparaat aanschaffen.Zeker nu fabrikanten en reparateurs transparanter moeten worden over voorwaarden en prijs, wordt het makkelijker om die rekensom vooraf te maken.

2. De smartphone met een kapot scherm of zwakke batterij

Bij smartphones geldt vaak dat consumenten vooral vervangen omdat reparatie onduidelijk of te duur lijkt.Met de nieuwe regels wordt de druk groter om reparatie beter beschikbaar te maken en reserveonderdelen langer leverbaar te houden.

Een scherm- of batterijreparatie kan de levensduur van een toestel volgens het TNO-onderzoek met één tot twee jaar verlengen.

Daarmee voorkom je niet alleen de aanschaf van een nieuw toestel, maar ook dat data-overdracht, accessoires en instelkosten opnieuw nodig zijn.

Praktische consumententips