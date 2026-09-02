Benzineprijs stijgt tot nieuwe recordhoogte door Iranoorlog

EINDHOVEN (ANP) - De prijs voor een liter benzine heeft woensdag een nieuw record bereikt. Volgens cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers kost een liter Euro95 nu 2,666 euro, bijna 3 cent meer dan dinsdag. Daarmee is het vorige record van 6 mei verbroken, aldus UnitedConsumers. Toen kostte een liter benzine 2,646 euro.

Ook diesel is duurder geworden, komt naar voren uit de cijfers van het platform. Een liter diesel kost woensdag 2,633 euro, dat is ook bijna 3 cent meer dan dinsdag. Het record werd volgens UnitedConsumers bereikt op 8 april 2026, toen kostte diesel 2,819 per liter. Het gaat om adviesprijzen, die worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Op andere tankstations is brandstof vaak goedkoper.

UnitedConsumers verwachtte dinsdag al dat de benzineprijs nu zijn oude record zou verbreken.

De brandstofprijzen zijn flink gestegen door de Iranoorlog die eind februari begon.