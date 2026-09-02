De schietpartij die in de nacht van maandag op dinsdag het Gelderse Overasselt opschrikte, is volgens bronnen van Het Parool en De Telegraaf het gevolg van een conflict over 812 kilo verdwenen cocaïne. De drugs zouden toebehoren aan de organisatie van Jos Leijdekkers, de voortvluchtige drugscrimineel beter bekend als 'Bolle Jos'.

Bij de gewapende aanval op een boerderij aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen — volgens bronnen een beveiliger die het terrein bewaakte — doodgeschoten. Een groep van bijna dertig gewapende mannen was bij de aanval betrokken. De politie pakte uiteindelijk op verschillende plekken in het land 34 verdachten op, onder wie mensen uit Frankrijk, België en Algerije. De bestuurlijke driehoek spreekt van een 'langlopend conflict'. Maar het motief bleef tot dusver onbenoemd. Dat verandert nu.

De verdwenen lading

Op 29 augustus werd bij de Frans-Spaanse grens een partij van 812 kilo cocaïne onderschept in een vrachtwagen die in Nederland stond geregistreerd, meldt Het Parool op basis van ingewijden. De drugs waren vanuit Afrika via Portugal onderweg naar Nederland. Volgens het AD gaat het om een geschatte straatwaarde van ruim 40 miljoen euro.

Toen de transporteur niet meer bereikbaar was, gingen de investeerders ervan uit dat de lading was gestolen. Een ander deel van de zending zou wél in Nederland zijn aangekomen. Het vermoeden bestaat dat bendes elkaar hebben bestolen van grote partijen cocaïne — met de gewapende overval op de Ewijkseweg als bloedig gevolg.

Politiebronnen spreken tegenover De Telegraaf van 'Mexicaanse toestanden' en een 'drugsoorlog'.

Het vermoedelijke doelwit

De Telegraaf duidt het vermoedelijke doelwit van de aanval aan als Jan G., een bewoner van het terrein aan de Ewijkseweg die in het verleden in verband zou zijn gebracht met de invoer van cocaïne. Volgens een verslaggever van de krant zou hij zaken hebben gedaan met de organisatie van Bolle Jos. Jan G. bleef bij de aanval ongedeerd — het was zijn beveiliger die om het leven kwam.

Diezelfde bewoner is eerder dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor een 'coördinerende rol' bij een MDMA-lab in het Gelderse Angeren, meldt de NOS. Dat lab werd in mei 2021 opgerold. De man ontkent betrokkenheid en was in afwachting van een definitief vonnis op vrije voeten.

Een pand waar het niet rustig wordt

De woning aan de Ewijkseweg is een pand met paardenstallen dat in het verleden al eerder is gesloten door de burgemeester. In 2019 zat er een drugslab in een schuur op het terrein, die na een explosie afbrandde. Later volgde een wapenvondst in oktober 2024.

In juli 2025 werd de woning opnieuw onder vuur genomen — met zeker 25 kogels. De schutter legde na de beschieting een foto van een bewoner neer, 'als een waarschuwing', verklaarde hij later voor de rechter. Drie dagen later werd een 21-jarige man uit Amsterdam in Beuningen gearresteerd; hij gaf toe dat hij met een kalasjnikov had geschoten. De bewoner voerde zelf procedures tegen de gemeente, omdat de burgemeester meerdere keren zijn woning sloot na incidenten.

Een adres waar de onderwereld al jaren de boventoon voert.

Wie is Bolle Jos?

Jos Leijdekkers uit Breda staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt beschouwd als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. Hij is sinds 2022 voortvluchtig en zou vanuit Sierra Leone zijn drugsimperium besturen — vermoedelijk met bescherming van de presidentsfamilie. In Nederland en België is hij bij verstek veroordeeld tot meer dan honderd jaar celstraf. In mei 2026 onderschepten Spaanse autoriteiten bij de Canarische Eilanden een schip met ruim 30 ton cocaïne — het grootste cocaïnetransport ooit onderschept — dat aan hem wordt toegeschreven.

Wat het OM niet kwijt wil

Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over de geruchten rond de verdwenen cocaïne of de link met Bolle Jos. Ook over een link met Bolle Jos wil hoofdofficier Vinkesteijn niets kwijt. De verdachten worden nog verhoord. Burgemeester Minses van Heumen noemde de gebeurtenissen 'on-Nederlands' en overweegt het doelwitpand opnieuw te sluiten: 'Dit kan zo niet langer.'

Of de sluiting van één woning het antwoord is op een drugsconflict dat reikt van Sierra Leone tot de Frans-Spaanse grens, is de vraag die Overasselt voorlopig niet met rust laat.