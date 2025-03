Beperkte daling tv-reclamebestedingen door sportzomer

AMSTERDAM (ANP) - De uitgaven aan tv-reclames zijn in 2024 met 2,5 procent gedaald tot 900 miljoen euro. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce was de daling minder sterk dan in 2023. De reden daarvoor is de sportzomer vorig jaar, toen er veel televisiereclames waren rond grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het EK voetbal.

De non-spotreclames, zoals sponsoring van programma's en productplaatsing, lieten een opvallende daling zien van bijna 12 procent tot 98 miljoen euro. Dit komt vooral door het verbod op sponsoring door online kansspelaanbieders, dat in juli vorig jaar werd ingevoerd. De reclamebestedingen via streaming- en online videoplatforms lieten juist een toename zien in het afgelopen jaar.

Procter & Gamble (P&G), het moederbedrijf van bekende consumentenmerken als Gillette, Pampers, Always, Ariel en Oral-B, is net als voorgaande jaren de grootste tv-adverteerder. Kruidvat-moederbedrijf AS Watson is "hard op weg" om naast de grootste retailer, ook de grootste adverteerder te worden. "Met een groei van 28 procent nadert zij Procter & Gamble snel", aldus Screenforce.

De meest opvallende stijger in de lijst is supermarktketen Plus, die zijn tv-investeringen bijna verdrievoudigde en de concurrentie aangaat met Albert Heijn, Lidl en Jumbo. IKEA, Rabobank, Jacobs Douwe Egberts, Amazon en Coolblue zijn de nieuwkomers in de top 25 van vorig jaar.