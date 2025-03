AZ moet 20.000 euro betalen voor ongeregeldheden bij Ferencváros

ALKMAAR (ANP) - AZ moet de UEFA 20.000 euro betalen. De Europese voetbalbond beboet de Alkmaarders voor ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen Ferencváros, eind januari in de Europa League. Ferencváros kreeg een boete van 30.000 euro, meldt AZ.

AZ veroordeelde na het duel het gedrag van de Hongaarse stewards, die betrokken zouden zijn bij een vechtpartij in het uitvak. "Dat de sanctie voor AZ beduidend lager is uitgevallen in vergelijking met soortgelijke incidenten bij andere clubs komt naar het oordeel van AZ doordat het buitensporig gewelddadige optreden van de lokale stewards zwaarwegend is meegenomen in de besluitvorming", aldus AZ. "AZ heeft meteen tijdens de wedstrijd melding gemaakt van dit wangedrag bij de lokale autoriteiten en de UEFA. Het doet ons deugd dat het door onze supporters ervaren leed en onrecht op deze manier wordt erkend."

De Nederlandse bekerfinalist kijkt niet alleen naar de Hongaarse stewards, maar ook naar de eigen fans. "AZ loopt niet weg voor het feit dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden in het uitvak, waarvoor een deel van de AZ-supporters deels verantwoordelijk wordt gehouden. AZ accepteert deze gepaste straf daarom direct en richt haar aandacht en energie weer op de toekomst", aldus de Alkmaarders, die het donderdag in de achtste finales van de Europa League opnemen tegen Tottenham Hotspur.