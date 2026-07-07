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Prins Harry: geen gerechtigheid gekregen in Daily Mail-zaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 20:00
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LONDEN (ANP) - De Britse prins Harry vindt dat hij en de andere aanklagers in de Daily Mail-zaak geen gerechtigheid hebben gekregen. "We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording. Maar we hebben geen van beide gekregen", liet de prins in een verklaring aan Britse media weten.
De verklaring is opgesteld namens de prins en barones Doreen Lawrence. Volgens hen wordt het werk van de journalisten van de Daily Mail "witgewassen". "De mate waarin de rechtbank de Mail vrijpleit, is even schokkend als volkomen ongemotiveerd."
Harry is het er niet mee eens dat hij en de andere aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat de Daily Mail onrechtmatig informatie vergaarde. "Het voelt alsof er voor de kranten andere regels gelden dan voor de eisers", aldus de prins. "Waar de eisers bewijsmateriaal aandroegen, beperkten de journalisten van de Mail zich tot ontkenningen. De rechtbank koos er klakkeloos voor hen te geloven."
Harry sleepte samen met andere Britse prominenten de uitgever van de Daily Mail, Associated Newspapers Limited, voor de rechter. Naast Harry ging het om onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley. De rechter oordeelde dinsdag dat zij hun claims onvoldoende hebben bewezen.
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