Vrouw (88) wordt wakker in haar eigen doodskist: politie onderzoekt lijkschouwer

Het zal je maar gebeuren. In de Tsjechische stad Pilsen is een 88-jarige vrouw op bizarre wijze aan de dood ontsnapt. Nadat ze door een lijkschouwer dood was verklaard, werd ze door een uitvaartdienst in een doodskist gelegd. Maar daar eindigde haar ‘reis naar het hiernamaals’ abrupt: de vrouw opende plotseling haar ogen.