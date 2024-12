Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt door hogere lonen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens hadden in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld meer te besteden, ondanks dat het leven voor veel mensen duurder is geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door hogere cao-lonen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld het afgelopen kwartaal ook toe.

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in het derde kwartaal 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2023. De totale beloning van werknemers steeg met 7 procent. Vooral in de gezondheidszorg nam het inkomen van zelfstandigen toe. Het aantal banen van werknemers groeide met 0,5 procent, en de cao-lonen waren 6,9 procent hoger.