Onze hersenen werken met 10 bits per seconden, WIFI met 50 MB

Onze hersenen werken, vergeleken met onze spulletjes, belachelijk traag. Wetenschappers van de California Institute of Technology berekenden de snelheid van onze gedachten door te kijken naar de manier waarop mensen lezen, schrijven en een Rubik

Ze berekenden dat die dingen gaan met 10 bits. Een bit is de kleinste eenheid van informatie in de digitale wereld.

De auteurs stellen vast dat een normale wifiverbinding 50 miljoen bits per seconde verwerkt - waardoor de hersenen "belachelijk traag" lijken in vergelijking met de apparaten - zoals smartphones - waarmee we voortdurend in contact staan.

Toch hebben ze opgemerkt dat er een "paradox" is, aangezien de hersenen zintuiglijke informatie van zicht, geur en geluid veel sneller verwerken, maar het tempo van het denken zelf relatief traag blijft.

Digitale informatie wordt met een snelheid van ongeveer 100.000 keer sneller verwerkt dan denken, maar de hersenen filteren de belangrijke informatie die nodig is om beslissingen te nemen.

De auteurs schrijven dat deze “snelheidslimiet” op het denken betekent dat het idee van mensen zoals Elon Musk dat mensen op een dag kunnen worden aangesloten op computers om de snelheid waarmee onze hersenen werken te verhogen, nooit werkelijkheid zal worden. Ze zeiden dat het langzame tempo van bewust denken een evolutionair mechanisme kan zijn, omdat dit het optimale niveau is om beslissingen te nemen om te overleven, zoals het vinden van voedsel.

Het artikel, getiteld The Unbearable Slowness of Being, werd gepubliceerd in het tijdschrift Neuron.

Het onderzoek werd geleid door dr. Markus Meister en Jieyu Zheng, die zeiden verrast te zijn door de bevindingen dat de hersenen slechts 10 bits informatie per seconde doorgeven.