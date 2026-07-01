Bestuurders OCI stemmen in met fusie, op voorwaarde van contanten

AMSTERDAM (ANP) - Door de rechter aangestelde bestuurders van kunstmestproducent OCI stemmen in met een omstreden overname door het Egyptische bouwbedrijf Orascom, mits grootaandeelhouder Nassef Sawiris ook een bod in contanten doet. Het advies is een nieuwe wending in de strijd tussen minderheidsaandeelhouders van OCI en Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte.

De familie Sawiris heeft het grootste deel van OCI en Orascom in handen. Minderheidsaandeelhouders, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), kwamen in verzet tegen de fusie bij de ondernemingskamer. Ze waren ontevreden dat ze amper inspraak hadden, vonden de deal in aandelen ongunstig en zagen geen voordelen in de fusie.

De ondernemingskamer blokkeerde de overname begin dit jaar en benoemde twee onafhankelijke bestuurders, die moesten nagaan of de deal de belangen van minderheidsaandeelhouders te erg zou schaden. Die bestuurders vinden nu dat een stemming onder aandeelhouders over de fusie van OCI en Orascom door mag gaan, mits er ook een bod in contanten op OCI door Sawiris' bedrijf NNS is gedaan.