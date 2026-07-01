ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grapperhaus dacht eerst dat corona een kwestie van weken zou zijn

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 10:55
anp010726081 1
DEN HAAG (ANP) - Toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus dacht aanvankelijk dat de coronapandemie snel voorbij zou zijn. "Ik dacht: dit gaat acht weken duren", zei de oud-bewindsman in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. De gezondheidscrisis, die het kabinet vanaf maart 2020 tot ingrijpende maatregelen dwong, zou ruim twee jaar duren.
"Ik las heel veel epidemiologische dingen, waarvan ik, geef ik toe, een deel niet helemaal begreep", zo verklaarde Grapperhaus zijn aanvankelijke optimisme. Eerdere ervaringen met bijvoorbeeld SARS en de Mexicaanse griep gaven hem de indruk dat de uitbraak binnen een paar maanden "in ieder geval op een bepaalde manier onder controle kon zijn".
"Die mindset heb ik na een paar weken wel flink bijgesteld, zoals u zich kunt voorstellen", zei Grapperhaus. Toen hij zich meer in de materie verdiepte, stemde hem dat "somber", vertelde hij. "Toen dacht ik: totdat wij goedwerkende vaccins hebben, gaat dit nog een heel groot probleem worden."
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

Loading