Betaaltak Google in VS onder toezicht van consumentenautoriteit

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse consumentenautoriteit CFPB heeft de betaaltak van Google, Google Payment Corp., onder toezicht gesteld. De betaaldiensten brengen volgens de CFPB risico's met zich mee voor consumenten. Google Pay, dat ook Nederlanders kunnen gebruiken, valt onder de betaaltak. Google Payment Corp. heeft een rechtszaak aangespannen om het besluit aan te vechten.

De CFPB heeft bijna driehonderd klachten van gebruikers gehad over de betaaldiensten van Google. Veel daarvan gingen over meldingen van fraude, oplichting en ongeautoriseerde overboekingen. Zo zou Google meldingen niet hebben onderzocht of bevindingen niet goed hebben uitgelegd als de betaling wel bleek te kloppen. Ook zou Google consumenten niet goed beschermen tegen aansprakelijkheid bij foute overboekingen. Dat Google Payment Corp. nu onder toezicht staat, betekent volgens de CFPB niet dat de betaaltak schuldig is aan wangedrag.

In de rechtszaak stelt Google Payment Corp. dat de CFPB zich had gebaseerd op "een klein aantal ongefundeerde klachten" over een product dat het bedrijf niet meer biedt in de Verenigde Staten. "Het is logisch dat een product dat niet meer bestaat, onmogelijk zo'n risico kan vormen," staat in de aanklacht. De CFPB wilde niet reageren op de rechtszaak tegenover persbureau Reuters.