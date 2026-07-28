ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurs Amsterdam krabbelt op, maar chipbedrijven zakken opnieuw

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:47
anp280726170 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs liet dinsdag een overtuigend herstel zien, waarbij meerdere aandelen opvallend grote uitslagen maakten. De chipbedrijven stonden opnieuw onder druk, onder meer door vrees voor groeiende concurrentie uit China.
Philips kreeg een koersverlies te verwerken van bijna 5 procent. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf werd ook iets positiever over de winstgevendheid dit jaar dankzij een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het gaat echter om een eenmalige meevaller en de omzetverwachting voor het hele jaar bleef onveranderd. Ook de orderinstroom viel volgens sommige marktkenners tegen.
Toch eindigde de AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, 1,1 procent hoger op 1092,50 punten. De hoofdindex verloor maandag nog 0,8 procent door zware koersverliezen van ASMI, Besi en ASML.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

Scherm­afbeelding 2026-07-28 om 06.32.05

Vakantie: takje tegen je deur en 11 andere trucs die inbrekers gebruiken om te zien je weg bent

anp270726152 1

Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

Loading