Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Erythritol geldt al jaren als een van de populairste suikervervangers. De zoetstof bevat vrijwel geen calorieën, beïnvloedt de bloedsuikerspiegel nauwelijks en zit in talloze suikervrije frisdranken, snoepjes en eiwitrepen. Maar nieuw onderzoek uit de Verenigde Staten werpt opnieuw vragen op over de veiligheid van de veelgebruikte zoetstof.

Wetenschappers van de University of Colorado Boulder ontdekten dat erythritol in laboratoriumexperimenten schadelijke effecten heeft op cellen van de bloed-hersenbarrière. Deze beschermlaag rondom de bloedvaten in de hersenen laat zuurstof en voedingsstoffen door, maar houdt schadelijke stoffen, ziekteverwekkers en gifstoffen buiten. Een goed functionerende bloed-hersenbarrière is essentieel voor een gezond brein.

De onderzoekers zagen dat blootstelling aan erythritol ervoor zorgde dat de cellen minder stikstofmonoxide produceerden, een stof die bloedvaten helpt ontspannen. Tegelijkertijd nam de productie toe van endothelin-1, een eiwit dat bloedvaten juist vernauwt. Ook werd minder van de lichaamseigen stof t-PA afgegeven, die helpt bij het oplossen van bloedstolsels, terwijl de hoeveelheid schadelijke vrije radicalen toenam.

Deze veranderingen kunnen verklaren waarom eerdere bevolkingsstudies een verband vonden tussen hogere concentraties erythritol in het bloed en een verhoogd risico op een beroerte. "Als bloedvaten nauwer worden en het lichaam minder goed bloedstolsels kan opruimen, neemt het risico op een beroerte toe", zegt fysioloog Auburn Berry.

Voorzichtig met conclusies

Toch is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten. Het onderzoek werd uitsluitend uitgevoerd op gekweekte menselijke cellen in het laboratorium. Dat betekent niet automatisch dat dezelfde effecten ook optreden bij mensen die producten met erythritol consumeren. Bovendien produceert het menselijk lichaam van nature zelf ook kleine hoeveelheden erythritol. Hoge concentraties in het bloed hoeven daarom niet uitsluitend afkomstig te zijn uit voeding.

Daarnaast zijn er ook onderzoeken die juist wijzen op gunstige effecten van erythritol op de gezondheid van bloedvaten. De wetenschappelijke discussie is daarmee nog niet beslecht.

De onderzoekers benadrukken dan ook dat vervolgonderzoek bij mensen noodzakelijk is. Tot die tijd adviseren zij consumenten om bewust om te gaan met het gebruik van calorievrije zoetstoffen. De nieuwe bevindingen vormen volgens hen opnieuw een aanwijzing dat stoffen die lange tijd als veilig werden beschouwd, mogelijk toch ongewenste gezondheidseffecten kunnen hebben.