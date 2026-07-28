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Dode en gewonden bij ongeval met drie vrachtwagens op A17

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:45
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MOERDIJK (ANP) - Op de A17 bij Moerdijk heeft een ernstige aanrijding plaatsgevonden met drie vrachtwagens. Een persoon is daarbij om het leven gekomen. Twee slachtoffers zijn bekneld geraakt in een vrachtwagen, maar zij zijn inmiddels bevrijd.
Naast de overleden persoon zijn volgens de veiligheidsregio "voor zover bekend meerdere gewonden" gevallen. In een van de vrachtwagens heeft kort brand gewoed.
De snelweg is in de richting van Breda vanaf afslag 26 afgesloten, aldus de veiligheidsregio. De ANWB verwacht tot woensdagochtend 02.30 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeval. Tot die tijd kan verkeer omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
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