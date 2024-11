Beurs Hongkong omlaag door voorsprong Trump, Japanse beurs omhoog

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Hongkong laat woensdag een stevige daling zien, nu Donald Trump voor lijkt te liggen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beleggers daar vrezen voor toenemende handelsspanningen bij winst van de Republikein. In Japan is sprake van een tegenovergestelde beursreactie. Daar gaat de toonaangevende Nikkei-index juist hard omhoog in verband met de verwachte gevolgen van de verkiezingen voor de waarde van de Japanse yen.

De belangrijkste beursgraadmeter in Hongkong noteerde woensdag richting het einde van de handelsdag een verlies van 2 procent. De angst voor de destabiliserende impact van een overwinning van Trump heeft Chinese beleggers de afgelopen weken al zenuwachtig gemaakt. De dreiging van de Republikeinse kandidaat om importheffingen tot 60 procent op te leggen op Chinese goederen dreigt een nog grotere wig te drijven tussen 's werelds grootste economie ën, de Verenigde Staten en China.

In Tokio ging de Nikkei tussentijds juist 2,5 procent omhoog. Beleggers verwachten dat de yen verder zal dalen bij een overwinning van Trump, omdat hij in zijn economisch beleid waarschijnlijk geld veel harder zal laten rollen. Dat zou de inflatie weer kunnen aanwakkeren, redeneren beleggers. Hierdoor zou het minder waarschijnlijk zijn dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente in rap tempo zal verlagen.