Beurshandel in Bangkok stilgelegd na aardbeving Myanmar

BANGKOK (ANP) - De uitbater van de aandelenbeurs in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft de handel stilgelegd vanwege de aardbeving in buurland Myanmar. Trillingen waren ook in Bangkok voelbaar en een wolkenkrabber in aanbouw is in die stad ingestort, waarna de noodtoestand is uitgeroepen.

"Als gevolg van de aardbeving vandaag (28 maart 2025) kondigt Stock Exchange of Thailand de onmiddellijke opschorting van alle handelsactiviteiten aan", meldt de beursuitbater op zijn site.

Twee graadmeters voor de Bangkokse aandelenbeurs, de SET50 en SET100, stonden ruim 1 procent lager.