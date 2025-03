Situatie terug naar normaal rond locaties steekpartij Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In het gebied achter de Dam in Amsterdam waar donderdagmiddag een grote steekpartij plaatsvond, lijkt alles teruggekeerd naar normaal. Op de Nieuwezijds Voorburgwal, de Sint Nicolaasstraat, de Nieuwendijk en de Dam zag een ANP-fotograaf vrijdagochtend geen tekenen meer van het incident. Er was ook geen politie meer aanwezig. Wel liepen er cameraploegen rond.

Een man stak op verschillende plekken in totaal vijf mensen neer. Hij werd door een omstander tegen de grond gewerkt en door de politie afgevoerd. Over zijn identiteit en motief is nog niets bekend.

Een ANP-verslaggever ziet vrijdagochtend dat winkels worden bevoorraad en openen of al open zijn.

Omstanders

Het personeel van de Amsterdam Cheese Company, op de hoek van de Sint Nicolaasstraat en de Nieuwendijk, is aan het opstarten om straks de deuren weer te openen. Twee medewerkers die donderdag aan het werk waren, hebben het steekincident van dichtbij meegemaakt. "Het was heel heftig voor ze", zegt general manager Celine van Deest. "Een personeelslid stond buiten te roken en heeft het zien gebeuren. Ze heeft meteen 112 gebeld en het slachtoffer geholpen. Daarna zag ze de dader doorlopen richting het Damrak. Ze was helemaal in shock."

Iedereen die donderdag in de kaaswinkel aan het werk was, is vrijdag vrij. "Aan de meiden die er vandaag staan heb ik gevraagd of ze oke zijn om te gaan werken. Dat zijn ze, maar ze vinden het wel spannend."