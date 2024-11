Beursweek in teken van Fed-notulen, cijferseizoen goed als klaar

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers maken zich op voor een beursweek met onder meer de notulen van de recentste vergadering van de Amerikaanse centrale bankenkoepel. De notulen worden dinsdag gepubliceerd. Mogelijk bevatten die meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

Begin november heeft de Fed de rente verder verlaagd, met een kwart procentpunt, nu de inflatie in de Verenigde Staten aan het afzwakken is. In september werd de rente nog met een half procentpunt verlaagd, wat de eerste renteverlaging door de Fed sinds 2020 was.

Het kwartaalcijferseizoen kwam met de cijfers van Nvidia afgelopen woensdag zo goed als tot een einde. Komende beursweek verwerken beleggers wel cijfers van easyJet over zijn afgelopen gebroken boekjaar. Vorig jaar had de Britse budgetvliegmaatschappij nog een forse winst neergezet en profiteerde het bedrijf volop van de grote vraag naar vliegreizen in Europa, dankzij het sterke herstel van de luchtvaart van de coronapandemie. Ook dit jaar ziet het er tot nu toe goed uit voor easyJet.

Black Friday

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt aan het eind van de week met voorlopige cijfers over de inflatie in de eurozone in november. De inflatie was in oktober weer opgelopen: gemiddeld werd het leven in het eurogebied die maand 2 procent duurder. Daarmee bleef de inflatie wel in lijn met de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de ECB. In september koelde de inflatie nog af tot 1,7 procent.

Op diezelfde dag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een eigen snelle raming over de inflatie in november. In oktober was de inflatie in Nederland onveranderd gebleven op 3,5 procent. Verder staan er onder andere gegevens over het ondernemersvertrouwen in Duitsland op de rol, net zoals definitieve cijfers over het consumentenvertrouwen en economische sentiment in de eurozone.

Donderdag blijft Wall Street dicht om Thanksgiving. De dag erna, tijdens koopfestijn Black Friday, is de aandelenhandel in New York slechts een halve dag geopend. Black Friday en daaropvolgend Cyber Monday zijn het startschot voor het feestseizoen en een belangrijke periode voor winkelbedrijven. Ook wordt aan de hand van het koopjesfestijn mogelijk meer duidelijk over de kooplust van Amerikaanse consumenten.