Beurzen in New York hard omhoog na uitstel heffingen door Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met stevige winsten gesloten. Na een lang weekend door de Amerikaanse feest- en gedenkdag Memorial Day waren beleggers opgetogen over het uitstel van hoge importheffingen waarmee president Donald Trump de Europese Unie dreigde.

De S&P 500 steeg ruim 2 procent tot 5921,54 punten. De Dow-Jonesindex won 1,8 procent tot 42.343,65 punten en techbeurs Nasdaq maakte een sprong van 2,5 procent tot 19.199,16 punten.

Trump kondigde eind vorige week importheffingen aan van 50 procent op goederen uit de Europese Unie die vanaf 1 juni zouden gelden. Dit weekend stelde hij die heffingen ruim een maand uit. Op sociale media meldde Trump blij te zijn dat de EU snel handelsbesprekingen wil. Beleggers zijn opgelucht en denken dat de kans op een akkoord tussen Brussel en Washington is gegroeid.

Tesla

De financiële markten reageerden verder positief op het onverwacht sterke herstel van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in mei. Na een stevige dip in april steeg een graadmeter van onderzoeker Conference Board het hardst in vier jaar.

Tesla eindigde bijna 7 procent hoger. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van topman Elon Musk om zich weer volledig te richten op zijn bedrijven, waaronder de elektrische autofabrikant.

Temu

PDD Holdings kelderde bijna 14 procent, na tegenvallende omzetcijfers van de eigenaar van de Chinese webshop Temu. Het bedrijf groeide veel minder hard dan voorheen door de sterk opgelopen handelsspanningen tussen de VS en China. Ook kelderde de winst nadat het e-commercebedrijf veel geld kwijt was door aanpassingen aan het grillige handelsbeleid.

US Steel won 2 procent. Zakenzender CNBC berichtte dat het Japanse staalconcern Nippon Steel zijn Amerikaanse branchegenoot wil overnemen voor 55 dollar per aandeel. Dat was de oorspronkelijke prijs die de Japanners wilden betalen voordat de voormalige president Joe Biden de deal blokkeerde. Trump meldde vrijdag al dat er een akkoord was over de samenvoeging, waarna US Steel een koerssprong van 21 procent maakte.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent minder waard op 61,05 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent tot 64,24 dollar per vat. De euro zakte een fractie ten opzichte van de dollar en was 1,1329 dollar waard.