Onderzoek bewijst: we worden écht gelukkig van kleine dingen

Geluk hoeft niet groots te zijn. Een vriendelijk gebaar, een dankbaar moment of even stilstaan bij iets moois in de natuur kan al genoeg zijn om je beter te voelen. Volgens nieuw onderzoek uit Californië heeft zelfs vijf minuten per dag besteden aan kleine positieve momenten een merkbaar effect op je gezondheid, stressniveau en nachtrust.

Wetenschappers van de University of California in San Francisco onderzochten bijna 18.000 mensen uit landen als de VS, Canada en Groot-Brittannië. De deelnemers kregen een simpele opdracht: voer zeven dagen lang elke dag een kleine handeling uit die positieve gevoelens oproept. Denk aan het delen van een blij moment met iemand, iets aardigs doen voor een ander, een lijstje maken van dingen waar je dankbaar voor bent of het kijken naar een inspirerend natuurfilmpje. De handelingen waren kort – vijf tot tien minuten – maar effectief.

Aan het eind van de week bleek dat deelnemers zich niet alleen beter voelden, maar ook minder stress ervoeren, beter sliepen en lichamelijk gezonder waren. En hoe consequenter iemand de handelingen uitvoerde, hoe groter de effecten. Mensen die alle zeven dagen meededen, merkten meer verbetering dan mensen die het slechts een paar keer probeerden.

Waarom zulke kleine dingen zo'n groot verschil maken, is nog niet helemaal duidelijk. Maar hoofdonderzoeker Elissa Epel denkt dat het komt doordat ze negatieve gedachtepatronen onderbreken. “We zitten vaak vast in gepieker of zelfkritiek,” zegt ze. “Deze simpele oefeningen richten je aandacht op iets positiefs, hoe klein ook. Dat geeft mentale energie, precies wat je nodig hebt om moeilijke periodes door te komen.”

Volgens Epel is het tijd om anders naar geluk te kijken. “We denken vaak dat we pas gelukkig mogen zijn als we iets hebben bereikt of afgemaakt. Maar eigenlijk is het andersom: we hebben juist kleine momenten van vreugde nodig om überhaupt ergens te komen.” Kortom: geluk is niet het einddoel, maar het startpunt. En dat begint al met vijf minuten per dag.