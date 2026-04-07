Beurzen in New York openen lager na escalerende taal Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine verliezen aan de dag begonnen. Beleggers wachten de naderende deadline af die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gegeven voor Iran om tot een akkoord over een staakt-het-vuren te komen. Hij gebruikte op sociale media escalerend taalgebruik en zei dat "een volledige beschaving zal sterven".

De Dow-Jonesindex verloor in de openingsminuten 0,3 procent tot 46.535 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 6586 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 21.859 punten.

Tekenen dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn, waren er vooralsnog niet. Trump eiste dat Iran de Straat van Hormuz weer opent voor vrije doorvaart. Iran zei na een vredesakkoord juist tol te willen heffen bij de voor de handel in olie, gas en kunstmest belangrijke zeestraat.

Olieprijzen

De strijd ging tegelijkertijd in volle hevigheid door. Iran meldde schade aan bruggen en een spoorlijn. Ook zouden explosies zijn gehoord op het voor Irans olie-export belangrijke eiland Kharg. Iran viel petrochemische installaties aan in Saudi-Arabië.

De olieprijzen liepen verder op. Een vat Brentolie werd 0,6 procent meer waard op 110,44 dollar. Amerikaanse olie steeg 3 procent in prijs tot 115,82 dollar per vat.

Broadcom

Op de New Yorkse beurzen was ook aandacht voor Broadcom, dat 3,1 procent won. Het chipbedrijf kondigde een deal aan met Google, waarbij Broadcom speciale processoren ontwikkelt en maakt voor het techbedrijf. Het dochterbedrijf van Alphabet (plus 0,4 procent) wil die gebruiken voor een nieuwe generatie AI-servers.

Farmaceut Gilead zakte 1,6 procent na overnamenieuws. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het bedrijf voor 5 miljard dollar een Duitse ontwikkelaar van vernieuwende kankermedicijnen wil kopen.