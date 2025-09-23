Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

Of het nu gaat om een zakenreis of een vakantievlucht: in het vliegtuig botsen de vreemdste figuren op elkaar. Der Stern hebben een typologie opgesteld van de ergste passagierstypes, zoals de angstige persoon, de meidengroep en de dronkaard. Misschien herken je er wel een paar.

De relaxte frequent flyer

De aangenaamste van alle passagierstypes, ze zeggen geen overbodig woord en concentreren zich op hun afspraken en het werken op hun tablet.

De persoon met vliegangst

Mensen met vliegangst zijn het tegenovergestelde van ervaren frequent flyers. Volgens enquêtes van het Institute for Public Opinion Research lijdt 15 procent van de passagiers aan aviofobie - dat zijn ruim 20 passagiers per vliegtuig in een vliegtuig met 150 zitplaatsen. De vliegangst kan zich uiten in zweten, klamme handpalmen, duizeligheid, een op hol geslagen hart en misselijkheid. Deze mensen krijgen de traumatische beelden van noodsituaties, turbulentie en slecht weer niet meer uit hun hoofd. Wat helpt: afleiding en praten met de persoon die naast je zit.

De meidengroep

Ze verschijnen altijd in groepen en bestellen af en toe een “rondje piccolo”, zelfs als ze alleen tegen betaling beschikbaar zijn op goedkope vluchten. Ze zijn opgewonden, kletsen luid en discussiëren in groepjes over meerdere rijen stoelen of de speciale parfumaanbieding uit de uitverkoop aan boord echt een koopje is. Dit type passagier wordt alleen overtroffen door de mannelijke tegenhanger, die voor een soortgelijke gelegenheid reist.

De Malle Mannen

Deze wezens stappen meestal in het weekend in kleine kuddes aan boord van de vliegtuigen richting het zuiden, nadat ze al een behoorlijke pre-binge hebben gehad in de terminal. Hun favoriete bestemmingen, ongeacht de tijd van het jaar zijn Ibiza en Palma de Mallorca. Aan boord wordt er veel bijgetankt totdat de stewardessen een einde maken aan de pret. Als je in hun buurt zit, heb je de keuze om mee te feesten of om oordopjes te dragen om het gebrul te blokkeren.

De zuipschuit

Het is algemeen bekend dat je op langeafstandsvluchten veel moet drinken vanwege de droge lucht in de cabine. Sommige passagiers begrijpen dit echter niet en bestellen het ene drankje na het andere - met alcohol, natuurlijk. De dronkaard kan het meest onaangename type passagier zijn en komt helaas steeds vaker voor, vooral aan boord van goedkope luchtvaartmaatschappijen.

De zweter

Het zijn vooral mannen. Je ziet het niet aan ze en ze vallen pas op als je in hun onmiddellijke nabijheid plaatsneemt. Of, om het anders te zeggen, je voelt het aan je neus: deze mannen zijn “onmerkbaar”. Ze ruiken niet naar doordringende aftershave of een smerig mannenparfum, maar vooral zuur. De bittere lichaamsgeuren hebben zich al in de kleding genesteld en zijn helaas geen tijdelijk verschijnsel, maar permanent. Er is maar één remedie: verhuizen. Op voorwaarde dat het vliegtuig niet volgeboekt is.

De kletskous

Dit fenomeen komt voor van de eerste rij in First Class tot de laatste rij stoelen in Economy Class: Mensen die ongevraagd eindeloos praten. Ze kiezen hun slachtoffers altijd willekeurig uit, ongeacht of ze links of rechts van hen zitten. Ze hebben eigenlijk niets te zeggen en praten alleen over zichzelf. Het enige wat helpt, is oordopjes te vragen aan het cabinepersoneel en ze demonstratief te gebruiken, of om de koptelefoon van het entertainment aan boord op te zetten.

Het type met de ellebogen

Hoe krapter de stoelen, hoe ongemakkelijker hij zich voelt: het ruimtezwijn in de cabine. Hij maakt zichzelf breder dan hij in werkelijkheid is en staat erop om exclusief gebruik te maken van de armleuning, die passagiers in Economy Class moeten delen. Dit type passagier is vooral onaangenaam op nachtvluchten omdat hij ook je ribben kan raken met zijn ellebogen - meestal nadat je net bent ingedommeld. Het ergste scenario is als je een middelste stoel hebt en omringd wordt door twee elleboogtypes.

De onregelmatige vlieger

Hij of zij zit op een lijn- of chartervlucht, zit vaak naast je en wordt gekenmerkt door een mengeling van onhandigheid en opwinding. Hun houding gaat meestal gepaard met overdreven volume als ze spreken. De infrequent flyer kan gemakkelijk worden herkend aan de instapkaart die bij het inchecken op de luchthaven wordt afgedrukt. Bij het boarden aan de gate hadden ze hulp nodig: hoe past de streepjescode op het leesvenster? Eenmaal in het vliegtuig zoeken hun ogen wanhopig naar een verwijzing naar de stoelrij en het stoelnummer. Waar is het in hemelsnaam? Een tip van medereizigers wordt altijd met dankbaarheid ontvangen.

De ik-ben-belangrijk-pusher

Ze zitten het liefst 's ochtends en 's avonds in de “plane”, zoals ze hun favoriete vervoermiddel noemen. Ze reizen meestal om professionele redenen en verzamelen eindeloze bonusmijlen. Bij het aanschuiven of instappen rollen ze met hun ogen naar de infrequent flyers, waar alles wat langzamer gaat. Voor het opstijgen en onmiddellijk na de landing trekt deze meestal mannelijke soort de aandacht omdat ze moeten telefoneren. “Hallo, ik ben net geland.” Ze nemen zichzelf heel serieus.