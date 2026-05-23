Zo herken je een importauto met tellerfraude

Elk jaar worden er tienduizenden tweedehands auto's met een gemanipuleerde kilometerteller naar Nederland gehaald. Volgens de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) heeft maar liefst 20 procent van alle in 2023 geïmporteerde occasions een teruggedraaide teller. Hoe herken je tellerfraude?

Een op de vijf

De cijfers liegen er niet om: van de 254.646 auto’s die in 2023 werden geïmporteerd, had naar schatting meer dan 50.000 een teruggedraaide teller. De meeste van deze auto's komen uit Duitsland. Tellerfraude bij importauto's heeft een totale schade veroorzaakt van maar liefst 91 miljoen euro, heeft de VAT uitgerekend.

Trendbreuk

Maar dat is niet het enige probleem. In Nederland zelf werden vorig jaar 73.198 "trendbreuken" in kilometerstanden geregistreerd. Het gaat om slechts 0,35 procent van de auto’s, maar deze gevallen zorgen wel voor een schadepost van zo’n 70 miljoen euro. Tellerfraude kostte de Nederlandse consument vorig jaar in totaal maar liefst 161 miljoen euro, een stijging van 41 miljoen euro in vergelijking met 2020.

Veel nadelen

Volgens de VAT, een samenwerkingsverband tussen onder andere Bovag, ANWB en Rai Vereniging, kost een auto met een gemanipuleerde teller de koper gemiddeld €1.900 extra. Dat komt niet alleen doordat je de auto koopt voor meer dan hij eigenlijk waard is, maar ook omdat je hem lastiger kunt doorverkopen én het onderhoud vaak duurder uitvalt. Een hogere kilometerstand betekent immers meer slijtage, ook al vertelt de teller je iets anders.

Tips om kat in de zak te voorkomen

De eerste stap om jezelf te beschermen tegen tellerfraude is simpel: check het onderhoudsboekje. Zijn alle beurten netjes genoteerd? En komen de kilometerstanden overeen met wat er op de teller staat? Als de auto uit het buitenland komt, kun je contact opnemen met de dealer om de gegevens te verifiëren, schrijft het AD

Car-Pass systeem

In België hebben ze het iets slimmer aangepakt met het Car-Pass systeem. De kilometerstand van een gebruikte auto wordt daar officieel geregistreerd en de verkoper is verplicht deze bij de verkoop te overhandigen. Zonder die Car-Pass gaat de koop simpelweg niet door. In Duitsland bestaat zo’n systeem niet, dus daar ben je aangewezen op je eigen speurwerk en een goede dosis argwaan.

Slijtage

Een andere manier om tellerfraude te spotten is door naar de slijtage van de auto te kijken. Neem bijvoorbeeld het rempedaal: die slijt naarmate de kilometers oplopen, en het rubber wordt zelden vervangen. Dus als je een auto ziet met 150.000 kilometer op de teller, maar een rempedaal dat eruitziet alsof het 300.000 kilometer heeft meegemaakt, is dat reden tot wantrouwen. Hetzelfde geldt voor de bestuurdersstoel en het stuur. Als het leer of de stof zwaar versleten is, heeft de auto waarschijnlijk meer kilometers gereden dan de teller beweert.

Ook speling in het scharnier van de bestuurdersdeur kan een aanwijzing zijn. Een versleten stuur of bekleding kun je vrij eenvoudig vervangen, maar een deur die niet meer goed sluit, is een stuk lastiger om te repareren.

Kilometerteller controleren

De kilometerteller zelf kan ook verklikken of er is gerommeld. Bij een analoge teller kun je bijvoorbeeld controleren of de cijfers netjes zijn uitgelijnd. Als de cijfers verschoven zijn, kan dit erop duiden dat de teller is teruggedraaid. Sommige fraudeurs gebruiken speciale apparatuur om de kilometerteller tijdens het rijden los te koppelen en zo toekomstige kopers te misleiden. Digitale tellers kunnen via de OBD-aansluiting van de auto worden aangepast, wat eveneens reden tot argwaan is.

Autosleutels uitlezen

Nog een handige tip: laat tijdens een proefrit de autosleutels uitlezen bij een merkdealer. De kilometerstand van moderne auto’s wordt vaak ook in de sleutel zelf opgeslagen. Fraudeurs vergeten dit soms, waardoor je alsnog de echte stand te weten kunt komen. Dit uitlezen is meestal gratis, maar je kunt beter van tevoren een afspraak te maken, omdat dealers het vaak druk hebben.

En als je echt zeker van je zaak wilt zijn, laat dan een aankoopkeuring doen. Zo krijg je een volledig overzicht van de staat van de auto en weet je zeker of de deal die je op het oog hebt, wel zo goed is als hij lijkt.