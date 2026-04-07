ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fors meer nieuwe elektrische auto's verkocht in Duitsland

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 15:56
anp070426135 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsers kochten in maart ruim 66 procent meer nieuwe elektrische auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is fors gestegen vanwege de sterk gestegen benzineprijzen, meldt de Duitse nationale autoriteit voor motorvoertuigen. In totaal werden er in maart 71.000 elektrische voertuigen geregistreerd.
Het aantal verkochte elektrische voertuigen ligt op het hoogste niveau sinds de 87.000 verkochte exemplaren in augustus 2023. In februari van dit jaar werden er 43.000 elektrische auto's verkocht.
Adviesbureau EY ziet, naast de brandstofprijzen, ook de nieuwe staatssubsidies tot 6000 euro per auto, als reden dat de verkopen flink zijn toegenomen. Toch kiest de meerderheid van de Duitse kopers nog steeds voor auto's met een verbrandingsmotor. In maart werden er in totaal 294.000 nieuwe auto's verkocht.
loading

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

shutterstock_2476215863

anp060426117 1

ANP-530455832

251969292_m

Loading