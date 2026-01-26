De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

Japan, Brazilië, Egypte en IJsland behoren tot de snelst groeiende toeristische bestemmingen ter wereld, met groei in internationale aankomsten die varieert van circa 17 tot 37 procent in 2025. Fijn voor die landen en misschien ook een idee voor jou

Volgens de nieuwste World Tourism Barometer van VN-organisatie UN Tourism zijn Japan, Brazilië, Egypte en IJsland de snelst groeiende toeristische bestemmingen ter wereld, met spectaculaire dubbele groeicijfers in 2025. Voor consumenten betekent dat zowel nieuwe kansen als nieuwe drukte.

Japan zag in de periode tot en met november 2025 een stijging van internationale aankomsten met 17 procent vergeleken met 2024. De aantrekkingskracht is duidelijk: hypermoderne steden, extreem Instagram-waardige natuur en een popcultuur die wereldwijd domineert, van anime tot gastronomie. Voor reizigers betekent dit dat klassieke hotspots als Kyoto en Tokio voller en duurder worden; wie slim boekt, wijkt uit naar minder bekende regio’s en reist buiten de kersenbloesem- en herfstpiek.[

Brazilië noteerde de grootste sprong: 37 procent meer internationale bezoekers in 2025. Grote festivals en mega-evenementen werken als magneten, met het carnaval in februari als jaarlijkse uitschieter, maar ook concerten op het strand van Copacabana en de status van Rio als UNESCO World Book Capital trokken extra publiek. De keerzijde: stijgende prijzen in hotel- en vliegtarieven rond evenementen, waardoor vroeg boeken en flexibiliteit qua reisdata essentieel worden.

Egypte groeide met 20 procent, mede dankzij de langverwachte opening van het Grand Egyptian Museum bij Caïro, met een soft opening in 2024 en een officiële opening in november 2025. Het land profiteert van de blijvende fascinatie voor farao’s en piramides, nu verpakt in een spectaculair nieuw museumcomplex. Consumenten doen er goed aan om verder te kijken dan de klassieke combinatie Caïro–Luxor–Rode Zee en ook op veiligheid, lokale gidsen en duurzaamheidslabels te letten bij het boeken van tours.

IJsland boven het maaiveld uit, met 29 procent groei in internationale aankomsten. De uitzonderlijk actieve noorderlichtseizoenen rond de zonne-maxima in 2024 en 2025 jagen de vraag op, net als de totale zonsverduistering die delen van het land in augustus 2026 in duisternis zal hullen. Tegelijk worstelt IJsland al jaren met de balans tussen In Europa steekt vooralboven het maaiveld uit, met 29 procent groei in internationale aankomsten. De uitzonderlijk actieve noorderlichtseizoenen rond de zonne-maxima in 2024 en 2025 jagen de vraag op, net als de totale zonsverduistering die delen van het land in augustus 2026 in duisternis zal hullen. Tegelijk worstelt IJsland al jaren met de balans tussen natuurbehoud en massatoerisme, waardoor bezoekers vaker te maken krijgen met toegangsregels, reserveringssystemen en hogere tarieven.

Voor consumenten is één trend duidelijk: de globale reiskoorts is terug op het niveau van vóór de pandemie, met 1,52 miljard internationale toeristen in 2025 en Europa als populairste regio met 793 miljoen bezoekers. Dat betekent vollere bestemmingen, maar ook meer keuze aan routes, vluchten en niche-aanbieders. Wie de vruchten wil plukken van deze nieuwe groeireuzen, boekt vroeg, kiest bewust voor minder drukke periodes en controleert extra goed op prijs, duurzaamheid en lokale impact.

De snelst groeiende bestemmingen zijn daarmee niet alleen een inspiratiebron voor de volgende reis, maar ook een stresstest voor de toekomst van toerisme: hoe meer we erheen willen, hoe slimmer we moeten reizen