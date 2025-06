Beurzen in New York sluiten hoger na meevaller arbeidsmarkt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geëindigd. Beleggers hadden aandacht voor de voortgang in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en handelspartners, terwijl woensdag een hoger handelstarief voor buitenlands staal en aluminium gaat gelden. Tegelijkertijd verwerkten ze meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 42.519,64 punten. De S&P 500 won 0,6 procent tot 5970,37 punten en techbeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 19.398,96 punten.

Op het vlak van het Amerikaanse handelsbeleid werd onder andere bekend dat president Donald Trump binnenkort belt met de Chinese president Xi Jinping. Waarschijnlijk bespreken ze onder meer Chinese exportbeperkingen voor kritieke mineralen. Trump wil verder dat landen uiterlijk woensdag hun beste bod indienen voor nieuwe handelsdeals, voordat de opschorting van extra hoge importheffingen verloopt.