Titelverdediger Alcaraz laat Paul kansloos op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz staat opnieuw in de halve finales van Roland Garros. De Spaanse nummer 2 van de wereld liet in de kwartfinale de Amerikaan Tommy Paul kansloos: 6-0 6-1 6-4. De viervoudig grandslamwinnaar speelt tegen de Italiaan Lorenzo Musetti om een plek in de finale.

Alcaraz speelde zes keer eerder tegen Musetti, die eerder op dinsdag de Amerikaan Frances Tiafoe versloeg (6-2 4-6 7-5 6-2). De Spanjaard verloor het eerste duel in 2022 van de nummer 7 van de wereld, maar stond in de volgende vijf wedstrijden slechts één set af.