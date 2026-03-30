ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurzen Japan en Zuid-Korea flink lager door hoge olieprijs

Economie
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 8:03
anp300326053 1
TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Tokio en Seoul zijn maandag flink weggezakt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan. Door de strijd in de olierijke regio zijn de olieprijzen hard gestegen en landen als Japan en Zuid-Korea zijn erg afhankelijk van de import van olie uit de regio.
De Nikkei in Tokio zakte ruim 3 procent en de Kospi in Seoul leverde ook meer dan 3 procent in. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 2,6 procent duurder op ruim 115 dollar per vat. Brentolie is in maart ongeveer 60 procent duurder geworden. Dat is de grootste prijsstijging in een maand ooit.
De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI) - de Amerikaanse benchmark - steeg met 1,5 procent naar 101,11 dollar per vat en overschreed daarmee opnieuw de grens van 100 dollar per vat. De olieprijs steeg doordat de door Iran gesteunde Houthi-militanten in Jemen zich in de oorlog in het Midden-Oosten mengden en er meer Amerikaanse troepen naar de regio zijn gestuurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading