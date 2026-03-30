De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

In het Duitse Witten is een geplande paasvakantie naar de Noordzee geëindigd in een dodelijk steekdrama, waarbij een 13‑jarige jongen om het leven kwam en zijn moeder en 9‑jarige zusje zwaargewond raakten. De 40‑jarige vader zit vast op verdenking van doodslag en dubbele poging tot doodslag en weigert vooralsnog over een motief te spreken.

De koffers stonden al in de auto en de hond zat op de achterbank te wachten op vertrek naar het eiland Baltrum, toen zaterdagochtend een ruzie in of bij de woning escaleerde. De jongen overleed in de ambulance aan bloedverlies; moeder en dochter werden met levensbedreigende verwondingen aan de nek met spoed geopereerd en verkeren inmiddels in stabiele toestand. De verdachte, tot nu toe onbekend bij justitie, werd zo’n honderd meter verderop aangehouden met bloed aan zijn handen en vervolgens in voorlopige hechtenis geplaatst