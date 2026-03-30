De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

In het Duitse Witten is een geplande paasvakantie naar de Noordzee geëindigd in een dodelijk steekdrama, waarbij een 13‑jarige jongen om het leven kwam en zijn moeder en 9‑jarige zusje zwaargewond raakten. De 40‑jarige vader zit vast op verdenking van doodslag en dubbele poging tot doodslag en weigert vooralsnog over een motief te spreken.
De koffers stonden al in de auto en de hond zat op de achterbank te wachten
op vertrek naar het eiland Baltrum, toen zaterdagochtend een ruzie in of bij de woning escaleerde. De jongen overleed in de ambulance aan bloedverlies; moeder en dochter werden met levensbedreigende verwondingen aan de nek met spoed geopereerd en verkeren inmiddels in stabiele toestand. De verdachte, tot nu toe onbekend bij justitie, werd zo’n honderd meter verderop aangehouden met bloed aan zijn handen en vervolgens in voorlopige hechtenis geplaatst
In de wijk
reageren buren geschokt; bloemen, knuffels en kaarsen markeren de plek van de aanval, terwijl zo’n twintig ooggetuigen nazorg kregen van hulpverleners. Lokale organisaties spreken van “patriarchale geweld” en plaatsen het drama in de bredere context van huiselijk geweld
, een patroon dat ook Nederland raakt, waar naar schatting bijna één op de tien inwoners van 16 jaar en ouder jaarlijks een vorm van huiselijk geweld
meemaakt. De vraag dringt zich op hoeveel geweld achter de voordeur we nog als “incident” willen blijven zien.