Beurzen koersen af op lagere opening na nieuwe heffingen Trump

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 7:56
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese beurzen koersen maandag af op openingsverliezen van rond de 1 procent. Beleggers verwerken de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om extra importheffingen van 10 procent op te leggen aan Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd.
De maatregel gaat 1 februari in en geldt voor Nederland, Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken. Op 1 juni worden de tarieven verhoogd tot 25 procent.
De oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en Europa vormen een nieuwe test voor de aandelenmarkten, die dit jaar naar recordhoogtes zijn gestegen door het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI).
"De dreiging van importheffingen tegen NAVO-leden zorgt voor extra onzekerheid in de internationale handel en op de financiële markten", zegt marktanalist Tim Waterer van KCM Trade. "Handelaren nemen een voorzichtige houding aan, in ieder geval totdat we zien hoe de zaken zich deze week ontwikkelen."
