Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

De kijker zag het van mijlenver aankomen: die Gilbert deugt niet. Niet voor niets werd hij glibberige Gilbert genoemd. Nu vertelt Elsje in de reünie van Winter Vol Liefde dat het inderdaad is misgelopen.

"We zijn niet meer bij elkaar. Toen iedereen weg was en we met zijn tweeën alleen waren zijn we nog een paar dagen samen geweest", laat Elsje weten. Dat was 'hartstikke leuk' maar Gilbert liep, net als in de reguliere uitzendingen te zien was, veel te hard van stapel. "Dus dat heb ik een beetje afgeremd."

Toch wilde Elsje het wel een kans geven. Tot ze eind augustus een telefoontje kreeg van Gilbert waarin hij een en ander moest opbiechten. "Twee dagen voordat hij zou komen belde hij me op en zei hij dat hij niet eerlijk is geweest en heeft gelogen over dingen", zegt Elsje. "Hij had een heel ander beeld van zichzelf neergezet dan hij eigenlijk was en ik was er meteen klaar mee. Dus ik heb er een punt achter gezet."

Wat er dan niet klopte? "Hij heeft gelogen over zijn werk bijvoorbeeld. Het hele plaatje dat hij om zich heen geschetst had bleek gewoon een zeepbel te zijn", klinkt het emotioneel.

Presentator Leonie ter Braak is nog bij Gilbert langs geweest om zijn kant van het verhaal te horen. Hij reageerde: "Op een gegeven moment heb ik een keuze gemaakt die het vertrouwen van Elsje heeft beschadigd. Zij heeft toen besloten om de relatie te stoppen en hoe vervelend ik dat ook vond, ik snap haar keuze."