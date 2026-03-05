Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

Je denkt misschien dat er maar één ding in een potje gemalen zwarte peper zit: peper. Maar wie beter kijkt, ontdekt dat er nog een aantal andere korreltjes tussen zitten, zoals zand. Daar zijn regels voor opgesteld, maar dat gaat lang niet altijd goed.

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde dook in de wereld van zwarte peper en kwam tot een opvallende conclusie. Zwarte peper komt van de onrijpe bes van de peperplant piper nigrum. Die bessen groeien boven de grond en worden na de oogst gedroogd en vermalen. Daarbij wordt de hele korrel gebruikt, inclusief de schil. Die schil maakt ongeveer 15 tot 20 procent van de korrel uit.

Onregelmatigheden

Wie zelf peperkorrels maalt, kan daardoor al een klein beetje zand tegenkomen. Dat komt door het oogstproces. Maar bij kant-en-klare potjes gemalen peper is het aandeel andere stoffen vaak een stuk hoger.

Onderzoekers van Wageningen University & Research analyseerden vijftien potjes gemalen zwarte peper uit Nederlandse winkels. In maar liefst 73 procent van de gevallen vonden ze afwijkingen. In 66 procent van de potjes zat meer plant- en schilmateriaal dan in versgemalen peper. In andere gevallen troffen onderzoekers zelfs rijst- of maïszetmeel en zout aan.

Slechts 10% peper

Zand zat in alle onderzochte potjes. Hoewel dat ook bij peperkorrels kan voorkomen, lag de hoeveelheid in gemalen peper tot 33 keer hoger. In één potje bleek uiteindelijk slechts 10 procent daadwerkelijk peper te zijn.

Volgens de regels mag gemalen peper maximaal 7 procent aan zogenoemde minerale stoffen bevatten. Daarvan mag hooguit 1,5 procent zand zijn. Toch wordt daar nauwelijks actief op gecontroleerd, zegt onderzoeker Leo van Raamsdonk. Producenten hebben bovendien weinig prikkel om dat zelf te veranderen: goedkopere materialen toevoegen levert meer winst op.

Makkelijk te manipuleren

Volgens expert Guy Van den Eede is dat niet zo vreemd. “Gemalen peper is makkelijk te manipuleren omdat het zo'n overheersende smaak heeft”.

In één Europees monster vonden onderzoekers zelfs 6 gram zand per 100 gram peper. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over je gezondheid. Van den Eede: “De hoeveelheid peper die we consumeren is bijzonder laag.”