Beurzen krabbelen op ondanks spanningen in Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen krabbelden maandag op, na de koersverliezen van vrijdag. Beleggers bleven wel voorzichtig door de aanhoudende aanvallen tussen Israël en Iran en de vrees voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Naast de geopolitieke spanningen letten beleggers ook op de centrale banken. In Japan, de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Turkije en Noorwegen vergaderen de centrale bankiers later deze week over hun rentetarieven.

In de VS, de grootste economie ter wereld, zal de Federal Reserve de rente naar verwachting onveranderd laten ondanks de herhaaldelijke oproep van president Donald Trump aan Fed-voorzitter Jerome Powell om de leenkosten flink te verlagen. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel vrijwel onveranderd op 922,20 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 887,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Staalconcern ArcelorMittal sterkste stijger

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,6 procent. Olie- en gasconcern Shell bleef profiteren van de hogere olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en won 1,1 procent. Verzekeraar Aegon (min 2,6 procent) noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode, wat vaak voor koersdruk zorgt.

Besi (min 1,1 procent) viel terug. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor het chipbedrijf en handhaafde het koopadvies. Besi wist eind vorige week flink te stijgen na een verhoging van zijn omzet- en margeverwachtingen.

Air France-KLM verder omlaag

In de MidKap ging Air France-KLM (min 1,9 procent) verder omlaag. De luchtvaartcombinatie zakte vrijdag al bijna 5 procent door de geopolitieke spanningen en de stijgende olieprijs.

Kering won 7 procent in Parijs en Renault zakte 5 procent. Volgens Franse media maakt topman Luca de Meo van autoconcern Renault een overstap naar luxebedrijf Kering, bekend van modemerken als Gucci en Yves Saint Laurent.

Olie werd opnieuw duurder, maar de situatie op de oliemarkt lijkt wel te stabiliseren na de eerste schrikreactie op de Israëlische verrassingsaanval op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 73,61 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,7 procent meer op 74,78 dollar. Vrijdag werd olie al ongeveer 8 procent duurder.