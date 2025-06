Media: in Syrië vermiste journalist Austin Tice zou dood zijn

DAMASCUS (ANP) - De verdwenen Amerikaanse journalist Austin Tice zou dood zijn. De freelancer verdween in 2012 in Syrië en is volgens een voormalige Syrische generaal geëxecuteerd in opdracht van toenmalig leider Bashar al-Assad, zeggen ingewijden tegen internationale media als de BBC en The New York Times.

Oud-topmilitair Bassam Hassan zou in Libanon tegenover Amerikaanse onderzoekers een verklaring hebben afgelegd over de dood van Tice. Hij zou ook hebben verteld waar de Amerikaan mogelijk ligt begraven. De Verenigde Staten proberen al jaren opgehelderd te krijgen wat de journalist precies is overkomen. De val van het Assad-regime vorig jaar zorgde voor nieuwe mogelijkheden om aan informatie te komen.

De familie van Tice laat The New York Times weten Hassan niet te geloven. "Op basis van informatie uit de eerste hand gelooft de familie Tice dat deze versie van de gebeurtenissen onjuist is en niet bijdraagt aan hun inspanningen om Austin te vinden en veilig terug te brengen."