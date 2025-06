Monique van de Ven krijgt oeuvreprijs van Film by the Sea

VLISSINGEN (ANP) - Monique van de Ven ontvangt dit jaar de Career Achievement Award op het festival Film by the Sea. Volgens festivaldirecteur Jan Doense behoort de 72-jarige actrice tot "de absolute royalty van de Nederlandse film". Op het festival gaat de nieuwe film Een vrouw als Monique in première, met Van de Ven en acteur Joes Brauers in de hoofdrollen.

Van de Ven debuteerde in 1973 in Turks Fruit, de verfilming van het boek van Jan Wolkers. In de bioscoop zagen 3,3 miljoen mensen haar vertolking van Olga, een jonge vrouw die een onstuimige relatie aangaat met kunstenaar Eric (Rutger Hauer). Sindsdien was Van de Ven te zien in tientallen grote Nederlandse films en series. Als regisseur maakte zij de film Zomerhitte, naar een boek van Jan Wolkers.

Film by the Sea is het vierde filmfestival van Nederland en jaarlijks een van de belangrijkste culturele evenementen in Zeeland. De 27e editie vindt plaats van 12 tot en met 21 september.