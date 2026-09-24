Beurzen New York licht lager na opgelopen rentes staatsobligaties

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met kleine verliezen gesloten. Beleggers keken met argusogen naar opgelopen rentes op staatsobligaties en verwerkten de stijging van de olieprijzen, die de inflatie verder kan aanjagen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 51.349,98 punten. De brede S&P 500 verloor een fractie tot 7704,13 punten en techbeurs Nasdaq won een fractie tot 26.939,38 punten.

De rentes op 30-jaars Amerikaans schuldpapier liepen op tot het hoogste niveau sinds 2004. Het tekent de zorgen van beleggers over aanhoudend hoge inflatie, grote overheidsuitgaven en de extra leningen die bedrijven aangaan voor investeringen in tech.

Iraanse blokkade

De olieprijzen gingen omhoog door zorgen over de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz en aanvallen van Houthi-rebellen op Saudische olie-installaties. Een vat Brentolie werd 4,4 procent meer waard op 107,62 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 3,5 procent in prijs tot 95,40 dollar per vat.

Op financiële markten was ook aandacht voor de topontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. De VS en China verlengden hun eerdere overeenkomst waarmee ze een staakt-het-vuren in hun handelsoorlog inlasten. In speeches benadrukten Trump en Xi dat ze samenwerking tussen de grootmachten belangrijk vinden.

Paramount

MGM Resorts zakte 11 procent. People Inc, het bedrijf van mediamagnaat Barry Diller, heeft zijn overnamebod op de casino-exploitant ingetrokken.

Mediaconcern Paramount Skydance steeg 2,2 procent. Het bedrijf probeert volgende week 52 miljard dollar aan obligaties op de markt te zetten om de overname van concurrent Warner Bros. Discovery te bekostigen.