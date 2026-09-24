Gasprijs keldert 13 procent: is dit het moment om je contract vast te zetten of wacht je nog even?

Goed nieuws voor wie met enige angst naar de komende winter kijkt: de Europese gasprijs is plotseling hard gedaald. De belangrijke TTF-gasprijs zakte woensdag naar ongeveer 72 euro per megawattuur, het laagste niveau sinds 4 september. Maar betekent zo'n duikeling dat je nú een vast energiecontract moet afsluiten?

De daling heeft vooral te maken met hoop op ontspanning tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran heeft aangegeven de Straat van Hormuz binnen zeven dagen te willen heropenen als de VS de militaire druk vermindert en de blokkade van Iraanse havens opheft. Dat is belangrijk: verstoringen rond Hormuz hebben de aanvoer van lng uit Qatar geraakt en daarmee de Europese gasprijs opgedreven.

Toch is het gevaar nog niet geweken. De Europese gasvoorraden zijn voor ongeveer 69 procent gevuld, tegen gemiddeld circa 85 procent rond deze tijd in de afgelopen vijf jaar. Bovendien is de Noorse gasaanvoer beperkt door onderhoud.

Wat scheelt 1,52 tegenover 1,78 euro?

Stel dat je een contract kunt vastzetten voor 1,52 euro per kuub gas, terwijl een vergelijkbaar aanbod een maand geleden 1,78 euro kostte. Het verschil is 26 cent per kuub.

Bij 1.000 kuub gasverbruik betekent dat 260 euro per jaar verschil, oftewel ruim 21 euro per maand. Ter vergelijking: het gemiddelde gasverbruik per Nederlandse woning lag in 2025 volgens voorlopige CBS-cijfers op 790 kuub. Bij dat verbruik gaat het om ongeveer 205 euro per jaar.

Twee scenario's

Maar wat kun je nu het beste doen? Dat hangt van twee mogelijke scenario's af. Hormuz gaat echt open: de spanning op de energiemarkt kan verder afnemen. Dan is het denkbaar dat leveranciers hun tarieven verder verlagen en kan wachten voordelig uitpakken.

De diplomatie mislukt: dan kan deze prijsdaling snel weer verdwijnen. Zeker met relatief lege Europese gasvoorraden kan nieuw geopolitiek gedoe de groothandelsprijs opnieuw omhoogjagen.

Wie vooral zekerheid wil, heeft na de prijsdaling dus een interessanter instapmoment dan een maand geleden. Wie bereid is risico te nemen in de hoop op nog lagere tarieven, kan wachten, maar gokt daarmee wel op een succesvolle diplomatieke doorbraak.