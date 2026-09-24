Je auto (en fabrikant) slaat een schat aan privédata op: zo wis je deze gegevens

Kocht jij een tweedehands auto? Dan rijd je mogelijk rond met de sms'jes, foto's en contacten van de vorige eigenaar.

Je auto verkopen en overhandigen doe je pas nadat je je persoonlijke spullen hebt uitgeruimd. Maar aan wat er digitaal achterblijft, denken de meeste mensen niet. En dat kan behoorlijk gevoelig zijn.

Infotainmentsysteem is datastofzuiger

Onderzoeksplatform Pointer trof ooit in een tweedehands schadeauto gegevens aan van maar liefst drie telefoons, plus profielen van eerdere bestuurders. Moderne infotainmentsystemen blijken namelijk veel meer te onthouden dan alleen je favoriete radiozender.

Pointer omschreef het zo: "Het infotainmentsysteem houdt bij naar welke muziek je luistert of welke bestemming je hebt ingevoerd, maar haalt ook meteen gegevens van je telefoon en smartwatch zodra je die via usb of bluetooth op de auto aansluit. Je lijst met contacten, foto's, sms'jes, bellijst en e-mails worden ook naar de harde schijf in de wagen gekopieerd."

Schat aan gevoelige informatie

En het stopt niet bij de auto zelf. Wie de fabrikant-app installeert en akkoord gaat met de voorwaarden geeft toegang tot nog veel meer. "Download je de app van de fabrikant, en stem je – waarschijnlijk zonder het te lezen – in met de voorwaarden, dan geef je de fabrikant ook toegang tot bijvoorbeeld je adresgegevens, agenda-afspraken, navigatie en berichten. En je geeft de fabrikant zo ook toestemming om je live te volgen."

Belangrijke kanttekening: dit onderzoek dateert uit 2020. Dat betekent niet dat elke auto vandaag de dag op dezelfde manier data verzamelt. Dat hangt af van merk, model en systeem. Maar het risico is zeker niet verdwenen.

Je rijgedrag is geld waard

Het blijft niet bij lokaal opgeslagen data. Mozilla onderzocht 25 grote automerken en concludeerde dat geen enkel merk aan de privacycriteria voldeed. Bij 84 procent van de merken bleek het delen of verkopen van persoonsgegevens toegestaan, en 56 procent kon gegevens op verzoek delen met overheden of opsporingsdiensten. Sommige fabrikanten bleken zelfs zeer gevoelige data te verzamelen, waaronder gezondheidsinformatie.

Dat dit geen theoretisch risico is, bewijst de zaak tegen General Motors en OnStar: de Amerikaanse FTC stelde dat het bedrijf jarenlang precieze locatie- en rijgedraggegevens verzamelde en verkocht, zonder consumenten daar voldoende over te informeren of hun toestemming te vragen. In januari 2026 kwam hier een definitieve regeling over. Californië trof in mei 2026 zelfs een aparte schikking van 12,75 miljoen dollar met GM, voor de verkoop van rij- en locatiegegevens van honderdduizenden bestuurders aan datahandelaren.

Zo wis je je sporen voor je de auto verkoopt

Ga je binnenkort je auto verkopen (of kocht je er net een tweedehands)? Met deze stappen beperk je het risico:

- Controleer de privacy -instellingen van de auto en de merk-app, en schakel overbodige datadeling uit

- Verwijder je gebruikersprofiel, gekoppelde telefoons en accounts

- Voer een fabrieksreset uit. Let op: die wist lokale data, maar niet wat al bij de fabrikant of in de cloud staat

- Verwijder de auto ook uit je account bij de fabrikant zelf

- Check USB-sticks, SD-kaarten en andere opslagmedia in de auto

Wie echt helemaal safe wil zijn, kan zijn telefoon nooit koppelen via bluetooth of usb, en de ingebouwde navigatie en apps links laten liggen. Dat advies gaf Pointer al vijf jaar geleden.