Dit paarse sapje laat je lichaam bijna 30% meer vet verbranden tijdens het fietsen

Elke wielrenner kent het: na twee uur in het zadel slaat de hongerklop toe als je innerlijke motor geen makkelijke suikers uit de bidon gevoerd krijgt. Maar het kan ook anders. Sportwetenschappers ontdekten dat een extract van een Nieuw-Zeelands bosvruchtje je lichaam dwingt om juist je eigen vetreserves aan te spreken, in plaats van je suikervoorraad leeg te trekken.

Je lichaam kiest liever de makkelijke weg

Bij een rustig tempo verbrandt je lichaam een mix van vet en koolhydraten. Zodra je harder gaat fietsen , schakelt je systeem vrijwel automatisch over op snelle suikers, omdat het afbreken van vet meer zuurstof en tijd kost. Daarom grijpen veel renners naar nuchtere trainingen om die vetverbranding te forceren. Iets dat bij lange duurritten vooral leidt tot een pijnlijke hongerklop.

Het onderzoek achter de paarse bes

Sportwetenschappers van de University of Worcester lieten getrainde mannelijke wielrenners zeven dagen lang een gestandaardiseerd extract van de New Zealand blackcurrant (bekend onder de merknaam CurraNZ) innemen. Veertien mannen kregen gedurende zeven dagen 300 milligram van het extract, met daarin 105 milligram anthocyaan, of een placebo. Op de zevende dag fietsten ze eerst dertig minuten op verschillende intensiteiten, gevolgd door een tijdrit van 16,1 kilometer.

De uitkomst: bij 65% van hun maximale zuurstofopname verbrandde de groep met het extract 27% meer vet dan de placebogroep en verbeterde de tijdritprestatie met 2,4%. In een vervolgstudie met hogere doseringen liep dat percentage bij zeven dagen inname van 600 of 900 milligram per dag zelfs op tot 21,5% en 24,1% extra vetverbranding tijdens twee uur fietsen.

Waarom die paarse kleurstof zo goed werkt

De werkzame stoffen heten anthocyanen, de antioxidanten die de bes haar diepe kleur geven. Dit spul verbetert de doorbloeding naar de spieren, waardoor er meer zuurstof en brandstof zoals vetten en koolhydraten worden aangevoerd tijdens het sporten. Dat verklaart waarom het lichaam onder invloed van het extract makkelijker overschakelt op vetverbranding, zonder dat de hartslag of inspanning anders aanvoelt.

Geen quick fix

Belangrijk om te weten: het gaat hier om een gestandaardiseerd extract met een vaste, geconcentreerde hoeveelheid anthocyanen, niet om een willekeurig pakje bessensap uit de supermarkt. De onderzoeken zijn bovendien uitgevoerd bij getrainde mannelijke wielrenners die het extract zeven dagen achter elkaar innamen voordat het effect meetbaar was. Wie dit wil uitproberen, doet er dus verstandig aan te zoeken naar een gestandaardiseerd blackcurrant-extract met vermelding van het anthocyaangehalte, niet gewoon een glas sap voor de rit wegtikken.