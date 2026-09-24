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Aan je ogen kun je zien hoe snel je veroudert

gezondheid
door Peter Janssen
donderdag, 24 september 2026 om 11:39
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Je verjaardag vertelt precies hoeveel jaar je op aarde rondloopt. Maar hoe oud je lichaam werkelijk is, is een ander verhaal. Die biologische leeftijd geeft aan hoe snel slijtage toeslaat. En een scan van het netvlies kan daar verrassend veel over vertellen.
Een nieuwe studie van Seoul National University laat zien dat een foto van de achterkant van het oog kan worden gebruikt om biologische veroudering te schatten. De methode is snel, niet-invasief en voorspelt leeftijd nauwkeuriger dan eerdere modellen die het netvlies daarvoor gebruikten.
De techniek draait om de zogenoemde retinal age gap (RAG): het verschil tussen iemands werkelijke leeftijd en de leeftijd die een algoritme op basis van het oog schat. Het oog is daarbij interessant omdat het nauw verbonden is met hersenen en hart.
Voor het nieuwe model werden 29.530 netvliesscans van 7.535 deelnemers gebruikt. Anders dan bij veel eerdere studies zaten daar beelden tussen van gezonde ogen en ogen met aandoeningen aan het netvlies of de oogzenuw. Daarna werd het systeem getest met 14.832 andere scans van 7.416 mensen.

Diabetes en roken

Een hogere RAG bleek samen te hangen met verschillende gezondheids- en leefstijlfactoren. Bij diabetes ging het om 2,52 jaar extra veroudering, bij huidige rokers om 0,5 jaar en bij voormalige rokers om 0,46 jaar. Maculadegeneratie hing samen met 0,6 jaar extra en staar met 1,86 jaar. Bij staar kunnen troebelere beelden een deel van het verschil verklaren.
Er zijn nog belangrijke beperkingen. De methode is niet rechtstreeks vergeleken met bestaande manieren om biologische leeftijd te meten. Bovendien zijn veel gevonden effecten klein ten opzichte van de foutmarge van het model.
Op termijn zouden opeenvolgende oogscans mogelijk kunnen laten zien of behandelingen of andere veranderingen invloed hebben op de biologische veroudering. Mar daarvoor is eerst verder onderzoek nodig.
Bron: Science Alert

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