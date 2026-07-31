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Beurzen Zuid-Korea en Japan flink omhoog door chipaandelen

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 7:40
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TOKIO (ANP) - De beurzen in Zuid-Korea en Japan lieten vrijdag flinke winsten zien. Vooral de chipbedrijven in beide landen schoten omhoog na de koersrally in de Amerikaanse tech- en chipsector. De chipaandelen laten de afgelopen tijd sterke koersschommelingen zien door de zorgen over de hoge AI-investeringen.
Beleggers vragen zich af of de door AI gedreven rally van dit jaar niet te ver en te snel is gegaan en of de hoge koerswaarderingen wel houdbaar zijn, nu de investeringen in AI-infrastructuur blijven toenemen. Door beter dan verwachte resultaten van tech- en softwareconcern Microsoft, dat flink investeert in AI, namen die zorgen weer af. Het aandeel Microsoft steeg donderdag op Wall Street al met 15,5 procent.
De Kospi in Seoul steeg vrijdagochtend met ruim 17 procent en koerst af op de beste beursdag ooit. Chipfabrikant Samsung werd maar liefst een kwart meer waard en branchegenoot SK Hynix klom 29 procent.
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