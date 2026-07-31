Bodemonderzoeker Fugro krijgt minder opdrachten door onzekerheid

NOOTDORP (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro heeft veel last van de wereldwijde economische onzekerheid en de oorlog in het Midden-Oosten. De beursgenoteerde onderneming uit Nootdorp ziet dat klanten van het bedrijf, zoals energiebedrijven en overheden, daardoor voorzichtiger worden en de strijd om de laagste prijs met concurrenten groter is.

Het aantal openstaande bestellingen nam in de eerste helft van dit jaar met 14 procent af. Binnen hernieuwbare energie was er zelfs een verdere terugval van 47 procent.

Fugro, ook een oliedienstverlener, is onder meer actief in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar. Het bedrijf meldde na het eerste kwartaal al dat die werkzaamheden grotendeels waren stilgelegd door de Iranoorlog. Deze ontwikkelingen hebben ook de financiële resultaten beïnvloed.

Het verlies kwam uit op 62 miljoen euro, 44 miljoen euro meer dan de eerste helft van vorig jaar. Dat was toen ook al een slechte periode voor het bedrijf. Op basis van het legere orderboek verwacht Fugro een "uitdagende" tweede helft van 2026.