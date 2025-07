Bevoorrading supermarkten AH weer op peil, ondanks staking

ZAANDAM (ANP) - De bevoorrading van supermarkten van Albert Heijn in de regio Rotterdam en Den Haag is weer zo goed als op peil. Dat laat een woordvoerster van de supermarktketen weten. In de distributiecentra van de supermarktketen wordt sinds eind vorige maand gestaakt door uitzendkrachten.

Daardoor waren sommige producten in bepaalde regio's tijdelijk minder beschikbaar. Albert Heijn merkte vooral impact bij het distributiecentrum in Pijnacker, dat de winkels rond Rotterdam en Den Haag bevoorraadt. De woordvoerster zegt verder dat er nog wel altijd op kleine schaal wordt gestaakt.

Vakbond FNV eist met de stakingen dat uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever. De acties zijn gericht op de nieuwe cao voor uitzendwerk die werkgeversorganisaties NBBU en ABU sloten met de kleinere vakbond LBV. Die staat los van de cao voor logistiek personeel van Albert Heijn zelf.