Polen wil onderzoek naar AI-chatbot Grok van Musk

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse regering wil dat de Europese Unie een onderzoek opent naar xAI van techondernemer Elon Musk. De chatbot Grok van het bedrijf in kunstmatige intelligentie baarde de afgelopen tijd opzien met uitspraken die tot klachten over antisemitisme leidden. Daarnaast beledigde het AI-programma Poolse politici.

Volgens de Poolse minister voor Digitalisering, Krzysztof Gawkowski, ontstaat er een gevaarlijke situatie als geautomatiseerde chatbots haatdragende berichten verspreiden. Hij doet bij de Europese Commissie melding en vraagt in Brussel om een onderzoek.

"Ik heb het idee dat we op een nieuw niveau van haatzaaierij komen, dat wordt voortgestuwd door algoritmes. Een oogje toeknijpen, het negeren of erom lachen - en ik zag politici erom lachen - is een vergissing die de mensheid kan kosten", zei de minister tegen radiozender RMF FM.