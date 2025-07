VRIES (ANP) - In totaal tweehonderd gemeenten hebben een poederbrief ontvangen. Dat meldt de gemeente Tynaarlo woensdag, die ook een brief ontving. In de envelop die de Drentse gemeente binnenkreeg, bleek na onderzoek meel te zitten.

Tynaarlo was gewaarschuwd door een andere gemeente die ook een brief had ontvangen. "Hierdoor kon de brief snel worden opgespoord en ongeopend worden overgedragen aan de politie."